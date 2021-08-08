Üye Girişi
Son dakika haber! Yangın bölgelerindeki hayvanlar için Manisa'dan yem desteği - Son Dakika

Son dakika haber! Yangın bölgelerindeki hayvanlar için Manisa'dan yem desteği

08.08.2021 15:09

Bir son dakika haberine göre Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması için ilk andan itibaren ilgili birimlerini seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olabilmek için bölgeye büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için 45 ton yem gönderdi.

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması için ilk andan itibaren ilgili birimlerini seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olabilmek için bölgeye büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için 45 ton yem gönderdi.

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması ve yaraların sarılması amacıyla tüm Türkiye tek yürek oldu. Yangının kontrol altına alınması için ilk andan itibaren ilgili birimlerini bölgeye görevlendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da unutmadı. Bu kapsamda, yangından zarar gören üreticinin acil yem ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris, Milas ve Manavgat'taki üreticilere toplam 45 ton yem gönderdi. Uğurlama törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Orçun Abalı da katıldı.

"Büyük mücadele veriliyor"

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan yangınların kontrol altına alınması amacıyla cansiperane çalışan tüm ekiplere kolaylıklar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Öncelikle, tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiliyorum. Yangının kontrol altına alınması için çalışan orman ekipleri, itfaiye ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Yangın için elverişsiz koşullarda, büyük bir mücadele veriliyor. Rüzgar var, hava sıcaklıkları oldukça yüksek, nem oranı çok düşük. Kontrol edilmesi güç bir yangınla mücadele ediliyor. Can kayıplarımız var. Hepsine, Allahtan rahmet diliyoruz" dedi.

"İlk andan itibaren bölgedeyiz"

Bölgedeki kriz merkeziyle iletişim halinde olduklarını Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli desteği vermeye çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Usta, "Yangının ilk gününden itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınabilmesi ekiplere destek veriyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı iş makinelerimiz de yangın bölgesinde. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde bölgedeki Afet Koordinasyon Kriz Merkezi ile iş birliği içerisinde gerekli desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"

Yangının yaralarının sarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli desteği vermeye devam edeceklerini belirten Usta şunları söyledi: "Yangın devam ederken tarımsal varlıkta önemli bir zarar oluştu. Otlar, canlı hayvanlar, ekosistemde ciddi tahribatlar oluştu. Bu bilgilerin ışığında Manavgat, Marmaris ve Milas ilçe kriz merkezleriyle iletişime geçtik. Şuanda, en önemli eksikliklerinin kesif yemi (büyükbaş ve küçükbaş yemi) olduğunu belirttiler. Biz de bu yönde hızlı bir şekilde organize olduk. Kriz merkezlerinin talebi doğrultusunda Milas ilçemizde büyükbaş hayvancılığı yaygın olduğundan sığır süt yemi, Marmaris ilçemizde küçükbaş koyun, keçi varlığı yaygın olduğu için koyun süt yemi, Manavgat ilçemizde de yarısı büyükbaş için sığır süt yemi, yarısı küçükbaş için koyun süt yemi olmak üzere 3 kamyonumuz yola çıktı. Yaraların sarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Manisalılar adına yapmamız gereken her türlü yardımı yapmaya hazırız. Kriz merkezindeki arkadaşlarımızla iletişimde olmaya devam edeceğiz. Tüm bölge halkına, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Umarım, yaralar en kısa sürede elbirliğiyle sarılır. Biz de, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, üzerimize düşeni yapmaya imtina etmeyeceğiz. Göreve hazırız." - MANİSA

Son dakika haber! Yangın bölgelerindeki hayvanlar için Manisa'dan yem desteği
Son dakika haber! Yangın bölgelerindeki hayvanlar için Manisa'dan yem desteği
Son dakika haber! Yangın bölgelerindeki hayvanlar için Manisa'dan yem desteği
Son dakika haber! Yangın bölgelerindeki hayvanlar için Manisa'dan yem desteği
Son dakika haber! Yangın bölgelerindeki hayvanlar için Manisa'dan yem desteği

Antalya, Yangın, Manisa, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Yangın bölgelerindeki hayvanlar için Manisa'dan yem desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı 16:29 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı Tecavüzcülerinin serbest kalmasına dayanamayan 18 yaşındaki genç kız intihar etti 16:08 Tecavüzcülerinin serbest kalmasına dayanamayan 18 yaşındaki genç kız intihar etti Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan 15:48 Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan
Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın 15:04 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak 14:05 Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13:18 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 12:55 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş 11:17 CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş

Son Dakika Haberleri
16:29 Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
16:07 Tecavüzcülerinin serbest kalmasına dayanamayan 18 yaşındaki genç kız intihar etti
16:02 Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor
15:47 Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan
15:07 Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket
15:03 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın
14:49 İzmir'de korkunç ölüm! 21 yaşındaki Şenay erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında vuruldu
14:47 Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti
14:04 Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu Korkunç kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu         
16:30
Arkadaşını kurtardı, kendisi kayboldu! ''Sel geliyor'' uyarısı yapan işçi, girdiği mağaradan çıkamadı Arkadaşını kurtardı, kendisi kayboldu! ''Sel geliyor'' uyarısı yapan işçi, girdiği mağaradan çıkamadı         
16:11
Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor         
16:03
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı         
13:08
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı         
16:32
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 16:55:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Yangın bölgelerindeki hayvanlar için Manisa'dan yem desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement