Yangın bölgesi için Kütahya'dan örnek kampanya - Son Dakika

Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan, yangın bölgesinde hayvanları yanan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

3 saat içinde 100'e yakın koyun ve keçi toplandığını ifade eden Atakan, "Bu günler birlik ve beraber olmamız gereken günler. Bilindiği gibi, yangın bölgesinde bir çok üreticilerimizin hayvanı yanarak telef oldu. Birlik olarak biz de, mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Başlatmış olduğumuz kampanya yoğun ilgi gördü. Kampanya başlayalı 3 saat olmasına rağmen üreticilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. 3 saatte yüze yakın koyun ve keçi bağışında bulunuldu. Kampanyamız 15 gün sürecek. Hedefimiz en az 500 keçi ve koyun toplayıp, 50 ailenin yarasına merhem olmak. İsteyen üreticilerimiz yem ve saman yardımında bulunabilirler" diye konuştu.

Bahattin Atakan, kampanyada toplanan koyun ve keçilerin Sağırlar köyündeki çiftlikte muhafaza edileceğini bildirdi.

Başkan Atakan, yardımların, valilik aracılığıyla mağdur olan vatandaşlara teslim edileceğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA