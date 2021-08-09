Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (4) - Son Dakika

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 5 KİŞİ ADLİYEDE

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangın sırasında provakatif paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat ilçesinde ve daha sonra ülkenin farklı yerlerinde başlayan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 1742 sosyal medya hesabı ile haber sayfaları ve 1347 web sitesini mercek altına aldı.