13'ÜNCÜ GÜNDE KÖKLER YANMAYA DEVAM EDİYOR - Son Dakika

13'ÜNCÜ GÜNDE KÖKLER YANMAYA DEVAM EDİYOR

Manavgat'ta 10 günün ardından söndürülen yangının soğutma işlemleri devam ederken, dün yağan sağanak yağışla birlikte soğutma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Manavgat'ta 10 günün ardından söndürülen yangının soğutma işlemleri devam ederken, dün yağan sağanak yağışla birlikte soğutma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Ancak yanan ormanlık alanlardaki bazı noktalardan 13 gün sonra bile dumanlar tütmeye devam ediyor. Yangında tamamı küle dönen bazı büyük ağaçların kökleri ise içten içe yanıyor. Manavgat'taki 4 farklı noktada 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 6 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Son Dakika

Küçük kız, tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar saniye saniye kaydedildi

Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı

Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım

En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor

Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı

Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi

Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi, izindekiler de acilen göreve çağrıldı

Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı