Yangın bölgesi üzerinde yamaç paraşütü - Son Dakika
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Yangın bölgesi üzerinde yamaç paraşütü

12.03.2022 16:41
Yangın bölgesi üzerinde yamaç paraşütü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabilen yangın sırasında dumanların arasından geçen yamaç paraşütleri tehlikeye meydan okudu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabilen yangın sırasında dumanların arasından geçen yamaç paraşütleri tehlikeye meydan okudu.

Antalya'nın Alanya ilçesi Hacımehmetli Mahallesi, Akçakıllık mevkiinde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgeye ilk müdehale Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yangın söndürme çalışmalarına 3 arazöz, 11 işçi, 2 teknik eleman ve 1 Orman Mühendisi'nin dahil olduğunu söyleyen Alanya Orman İşletme Müdürü Yüksel Sönmez, "Yangını söndürmek için ekiplerimiz sahada var güçleriyle çalışıyor. Yangın kontrol altına alındı" dedi.Yangını gören ve yetkililere ilk haber veren Dinek Mahallesi Muhtarı Mevlüt Erdoğmuş, yetkililerden helikopter talep

ettiklerini belirtti. Hacımehmetli Mahalle Muhtarı Duran Akışoğlu ise bölgede sık sık yangın çıktığını söyleyerek, "Ekipler orman yolu olmadığı için yangına müdehalede çorluk çekiyorlar. Mutlaka yol açılması gerekiyor" dedi.

Yangın esnasında yamaç paraşütü yapanların yangın bölgesine uçarak gökyüzünden yangını izledikleri gözlendi. - ANTALYA

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Alanya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangın bölgesi üzerinde yamaç paraşütü - Son Dakika


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