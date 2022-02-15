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Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon devrildi - Son Dakika

Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon devrildi

15.02.2022 13:43

Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon devrildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon devrildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Devrilen kamyonun üzerindeki tomrukların başka bir araca aktarılması nedeniyle Belenobası-Aksaz yolu kamyonların geçişine uzun süre kapandı.

Kaza, Belenobası Mahallesi'nde yangın bölgesinden kesilen ağaçları taşıyan ve Belenobası istikametinden Aksaz istikametine gitmekte olan Ömer Kaya'nın kullandığı 33 TK 334 plakalı kamyonun Belenobası Mahallesi Pelitli Tepe mevkiinde yol kenarında bulunan yağmursuyu tahliye kanalına devrilmesi sonucunda meydana geldi. Yol üzerinde içme suyu hattında çalışan iş makinesinin yolu kapatması nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kazanın ardından devrilen kamyonun üzerindeki tomrukların bir başka kamyona aktarılması nedeniyle yol büyük araçların geçişine kapanırken, otomobil ve kamyonet gibi araçların geçişine izin verildi. Kamyonun kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon devrildi
Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon devrildi
Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon devrildi

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Ömer Kaya, Manavgat, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangın bölgesinde kesilen ağaçları taşıyan kamyon devrildi - Son Dakika
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