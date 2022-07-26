Yangın bölgesinde sıcaklık 141 dereceye kadar yükseldi - Son Dakika
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Yangın bölgesinde sıcaklık 141 dereceye kadar yükseldi

26.07.2022 14:50
Yangın bölgesinde sıcaklık 141 dereceye kadar yükseldi

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alınırken termal kameralı İHA'lar ile soğutma çalışmalarına destek veriliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alınırken termal kameralı İHA'lar ile soğutma çalışmalarına destek veriliyor. Yangın bölgesinde termal kamerlarla yapılan ölçümlerde sıcaklığın 141 derece kadar yükselmesi felaketin boyutunu da gözler önüne serdi.

Söke'nin Argavlı Mahallesi'nde başlayan orman yangını 15 saatlik çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 50 hektar zirai alan, 50 hektar ormanlık alan olmak üzere 100 hektar alan zarar gördü. Bölgede hem karadan hem havadan soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı termal kameralı İHA'lar da yangın bölgesine sevk edildi. Yangın bölgesinde termal kamera desteği ile tarama gerçekleştirilirken, yapılan yangın söndürme faaliyetlerine destek verildi. Ayrıca soğutulan bölgelerin sıcaklıkları termal kameralar ile ölçülürken sıcaklıklar 70 ila 150 derece arasını gördü. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın bölgesinde sıcaklık 141 dereceye kadar yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın bölgesinde sıcaklık 141 dereceye kadar yükseldi - Son Dakika
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