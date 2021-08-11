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Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR - Son Dakika

Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR

11.08.2021 11:04

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 10 günde söndürülen orman yangınının ardından yaralar sarılıyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 10 günde söndürülen orman yangınının ardından yaralar sarılıyor. Bölgede yıkılan evlerin yenisi yapılmaya başlanırken, 4 günde yükselen inşaatlarda yanmaz malzeme kullanılıyor.

Türkiye'nin en büyük yangınlarından biri olarak tarihe geçen Manavgat orman yangını, 28 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede geniş alana yayılan ve günlerce söndürülemeyen yangına, Türkiye'nin birçok yerinden hem kara hem de hava ekipleri sevk edilip müdahalede bulundu. 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel alanda durmaksızın yangınla mücadele etti. Yangın, 220 saat sonra, 10'uncu gününde söndürüldü, 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanarak kullanılmaz hale geldi.

YARALAR SARILIYOR

Çok sayıda hayvanın da yaşamını yitirdiği yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, bir diğer taraftan da yaralar sarılmaya başlandı. Karaöz Mahallesi'nde, yangında zarar gören evler yıkılıp yerine yenileri yükselmeye başladı. İbrahim ve Ayşe Deniz (70) çiftinin yaşadığı iki katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi. İbrahim Deniz, 33 yıllık hayat arkadaşı, felçli Ayşe Deniz'i yangında sürükleyerek kapı girişine kadar getirdi. Eşini kurtarmak için çevreden yardım isteyen İbrahim Deniz, yangının ardından, eşini bir an olsun yalnız bırakmadı. Konteyner evde yaşamlarını sürdüren çiftin yeni evinin, kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

YANMAZ MALZEME KULLANILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından afet bölgesi için hazırlanan köy evi projesine uygun olarak yapımına başlanan ev, 4 gün içinde kolonlarına kadar tamamlandı. 20 işçinin çalıştığı ev, 140 metrekare ve 2+1 olacak şekilde inşa ediliyor. 10 günde tamamen bitecek olan evin kapı, pencere ve çatısı yangına dayanıklı malzeme olan alüminyumdan yapılıyor.

Tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen Ayşe Deniz, 'Yangında evim zarar gördü. Çok şükür bize bir şey olmadı. Devlet hemen geldi ve evimizin yenisi yapıyor. Allah yardım edenlerden razı olsun. İyi ki devletimiz var dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da bölgede inceleme yaparak, yangının çok geniş alanda etkili olduğunu, devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale ettiğini ancak olumsuz hava şartları nedeniyle önüne kısa sürede geçilemediğini söyledi. Bölgede zarar gören evlerin olduğunu ve tespitlerin ardından yaraların sarılmaya başlandığını kaydeden Aydın, 'İlk olarak konteynerler geçici barınma için alana kuruldu. Hemen inşaat çalışmaları da başladı. Köy evi projesi kapsamında yöreye uygun evler yapılıyor. 10 gün içinde bu ev tamamlanacak ve yaşlı çiftimiz evine yerleşecek. Eşya desteği de verilecek diye konuştu.

Bölgede tek katlı evlerin yanı sıra alt katının depo ya da ahır olarak kullanabileceği iki katlı evler de yapılacak.

Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR
Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR
Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR
Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR
Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR
Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR
Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR
Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR
Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR
Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR

Ayşe Deniz, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | YANGIN BÖLGESİNDE YANMAZ MALZEMELERDEN KÖY EVLERİ YAPILIYOR - Son Dakika


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