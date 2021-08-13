Yangın bölgesinde yanmaz malzemelerden köy evleri yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yangın bölgesinde yanmaz malzemelerden köy evleri yapılıyor

13.08.2021 01:30
Yangın bölgesinde yanmaz malzemelerden köy evleri yapılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 10 günde söndürülen orman yangınının ardından yaralar sarılıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 10 günde söndürülen orman yangınının ardından yaralar sarılıyor. Bölgede yıkılan evlerin yenisi yapılmaya başlanırken, 4 günde yükselen inşaatlarda yanmaz malzeme kullanılıyor.

Türkiye'nin en büyük yangınlarından biri olarak tarihe geçen Manavgat orman yangını, 28 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede geniş alana yayılan ve günlerce söndürülemeyen yangına, Türkiye'nin birçok yerinden hem kara hem de hava ekipleri sevk edilip müdahalede bulundu. 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel alanda durmaksızın yangınla mücadele etti. Yangın, 220 saat sonra, 10'uncu gününde söndürüldü, 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanarak kullanılmaz hale geldi.

"Yaralar sarılıyor"

Çok sayıda hayvanın da yaşamını yitirdiği yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, bir diğer taraftan da yaralar sarılmaya başlandı. Karaöz mahallesinde, yangında zarar gören evler yıkılıp yerine yenileri yükselmeye başladı. İbrahim ve Ayşe Deniz (70) çiftinin yaşadığı iki katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi. İbrahim Deniz, 33 yıllık hayat arkadaşı, felçli Ayşe Deniz'i yangında sürükleyerek kapı girişine kadar getirdi. Eşini kurtarmak için çevreden yardım isteyen İbrahim Deniz, yangının ardından, eşini bir an olsun yalnız bırakmadı. Konteyner evde yaşamlarını sürdüren çiftin yeni evinin, kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

"Yanmaz malzeme kullanılıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından afet bölgesi için hazırlanan köy evi projesine uygun olarak yapımına başlanan ev, 4 gün içinde kolonlarına kadar tamamlandı. 20 işçinin çalıştığı ev, 140 metrekare ve 2+1 olacak şekilde inşa ediliyor. 10 günde tamamen bitecek olan evin kapı, pencere ve çatısı yangına dayanıklı malzeme olan alüminyumdan yapılıyor. Tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen Ayşe Deniz, "Yangında evim zarar gördü. Çok şükür bize bir şey olmadı. Devlet hemen geldi ve evimizin yenisi yapıyor. Allah yardım edenlerden razı olsun. İyi ki devletimiz var" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da bölgede inceleme yaparak, yangının çok geniş alanda etkili olduğunu, devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale ettiğini ancak olumsuz hava şartları nedeniyle önüne kısa sürede geçilemediğini söyledi.

Bölgede zarar gören evlerin olduğunu ve tespitlerin ardından yaraların sarılmaya başlandığını kaydeden Aydın, "İlk olarak konteynerler geçici barınma için alana kuruldu. Hemen inşaat çalışmaları da başladı. Köy evi projesi kapsamında yöreye uygun evler yapılıyor. 10 gün içinde bu ev tamamlanacak ve yaşlı çiftimiz evine yerleşecek. Eşya desteği de verilecek" diye konuştu.

Bölgede tek katlı evlerin yanı sıra alt katının depo ya da ahır olarak kullanabileceği iki katlı evler de yapılacak.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Burdur'da seyir halindeki tankerde yangın Burdur'da seyir halindeki tankerde yangın Burdur'da seyir halindeki tankerde yangın Burdur'da seyir halindeki tankerde yangın Hortum muz serasını vurdu, 5 dönümlük alan savaş meydanını aratmadı Hortum muz serasını vurdu, 5 dönümlük alan savaş meydanını aratmadı

Ayşe Deniz, Manavgat, Antalya, Yangın, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Yangın bölgesinde yanmaz malzemelerden köy evleri yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:19 Okan Buruk'tan Lale Orta için konuşulan skandal iddiaya ilk yorum! Jorge Jesus'a da sert gönderme
23:54 Kilis ve Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, her yer bembeyaz oldu
09:27 Uzman isim olası İstanbul depremiyle ilgili "Zemin çürük" deyip en riskli 9 ilçeyi sıraladı
23:47 Necati Ateş'in Okan Buruk yorumu taraftarı ikiye böldü! Haklı bulan da var tepki gösteren de
19:05 Talep patlaması yaşanan Togg'da teslimatlar ay sonunda başlıyor
22:17 Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesine İsveç'ten ilk yorum: Bizim için süreç uzarsa birçok şey değişir
23:17 Muslera'nın çıldırma sebebi şimdi anlaşıldı! Ortaya çıkan görüntüler olayı netleştirdi
23:14 Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekil" çağrılarına yanıt verdi: Beni değil, milyonları ikna edin
23:11 Son seçim anketinden çarpıcı sonuç! Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında yüzde 10,8'lik fark var
22:47 Muslera'yı hiç böyle görmemiştik! Ekrana yansımayan anlarda kavga çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2023 03:21:06. #1.11#
SON DAKİKA: Yangın bölgesinde yanmaz malzemelerden köy evleri yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement