Bursa Büyükşehir Belediyesinden Manavgat'taki yangından etkilenen hayvanlara yardım - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen hayvanlar için hazırlanan mama, temizlik setleri, tıbbi malzeme, su ve mama kaplarını Manavgat'a ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından etkilenen sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavisi için harekete geçti.

Hazırlanan 1 ton kedi ve köpek maması, 500 adet temizlik seti, sokak hayvanları için tıbbi malzemeler, 100 adet su ve mama kabı, 500 adet cerrahi maske, 500 adet siperlik ile 100 adet karbonlu maske, Büyükşehir Belediyesi mahalle gönülleri ve hayvan severlerin de katkılarıyla Manavgat'a götürülerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.