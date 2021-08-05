Yangın bölgesindeki Şahan Gökbakar'dan provokatör uyarısı: Adamı gırtlaklıyordum

Marmaris ilçesinde 8 gündür devam orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bölgede yzlık evi olan Şahan Gökbakar da günler sosyal medya hesabından yaptığı çağrılarla hem söndürme çalışmalarına destek oluyor hem de alevlere erken müdahale edilmesi için uyarılarda bulunuyor. Son olarak alevlerin evine dayandığı ünlü oyuncudan bir video daha yayınlayarak bölgede provokatörler olduğuna işaret etti.

BÖLGEDEKİ PROVAKOTÖRLER KONUSUNDA UYARDI

Gönüllü kisvesi altında bölgede provokatörler olduğunu iddia eden Şahan Gökbakar, bu kişilerden birini neredeyse gırtlaklayacağını ifade etti. Ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı videosunda şunları söyledi:

"Gönüllü kisvesi altında buraya provokatörler doluştu. Tipleri çok değişik. Lütfen bana inanın. Botlara doluşup geliyorlar. Yangına müdahale edeceklermiş gibi ağaçlık alanda dolaşıyorlar ama hiç bir komut dinlemiyorlar. Arka tarafta ateşin üstüne gidiyorlar, kendilerini uyaran itfaiyecilere hakaret ediyorlar. Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına hakaret ediyorlar. İtfaiyeden 3-4 kişiyi cinnete getirdiler."

"ADAMI GIRTLAKLIYORDUM"

"Biz burada en az 200 kişi mücadele ediyoruz. Bu adamlar burada çalışıp efor sarf eden görevlilerin yemeklerini de yiyorlar. Evimin önündeki iskeleye oturmuş adam yemek yiyor. Yanından geçen bir arkadaşımızın bacanağına vurup bir şeyler söyledi ve küfretti. Bunu görünce nevrim döndü. Bana da hakaret etti. 'Sana kadın eteği giydiririm' falan diye bağırdı. Adamı gırtlaklıyordum. Zaten yangınla uğraşıyoruz bir de provokatörler çıktı. Evimin bahçesinde garip garip kişiler dolaşıyor. Biz 200 kişiyiz daha fazla gönüllüyü de ihtiyaç yok burada. Marmaris jandarması ve emniyetinden rica ediyorum. Buraya asayiş ekipleri gönderin. Kaç kişi telefon da açtı. Yangını söndürtmemeye mi çalışıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Burada sahipsiziz. Daha büyük kavga çıkabilir, az önce de çıktı zaten" dedi.