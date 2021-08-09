Yangın bölgesindeki üniversite adayları için dayanışma bursu - Son Dakika

İstanbul Kültür Üniversitesi, başta Muğla ve Antalya olmak üzere orman yangınlarından zarar gören illerde ikamet eden 2021 üniversite adaylarına ve ailelerine yüzde 100 burslu eğitim olanağı sunduğunu duyurdu. Açıklamada, dayanışma burslarına başvuruların başladığı kaydedildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlar, çevrede yarattığı tahribatın yanı sıra bölge sakinleri için de maddi kayıplara yol açtı. Antalya, Muğla ve Mersin başta olmak üzere yangın bölgelerinde ikamet eden ve aileleri maddi kayba uğrayan üniversite adaylarına, İstanbul Kültür Üniversitesi yüzde 100 burs olanağı ile eğitim desteği sağlayacağını açıkladı. Adaylar, başvuruları üniversitenin web sitesi üzerinde yer alan form üzerinden yapabilecekler.

"YANGIN BÖLGESİNDE İKAMET EDEN GENÇLERİN YANINDAYIZ"

Bölgesel yangınlar nedeniyle yaşanan kayıpların telafisinde toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver konuya ilişkin açıklamasında, "Henüz pandeminin yol açtığı yan etkileri yönetmeye çalışırken yaşanan yangınlar gerçekten hepimiz için son derece üzücü. Yangın bölgesinde ikamet eden gençlerimiz ve ailelerimizin yanındayız. Toplumsal duyarlılık, doğaya ve çevreye saygı Kültür Üniversitesi olarak kurumsal anayasamızda da taahhüt ettiğimiz maddeler. Bu noktada, elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazırız" dedi.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN ÖNEMİ ZOR ZAMANLARDA DAHA FAZLA ORTAYA ÇIKIYOR"

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal ise Kültür Üniversitesi'nin eğitimde fırsat eşitliğine verdiği önemi vurgulayarak 'Dayanışma Bursu' hakkında şunları söyledi:

"Yaşanan yangın felaketi hepimiz için üzüntü verici. Doğal zenginliklerimiz ve gençliğimiz bizim en büyük servetimiz. Yangın bölgesinde ikamet eden öğrencilerimizle temasa geçtik. İyi olduklarını bilmek bu süreçte en büyük tesellimiz oldu. Orta ve uzun vadede çevre ve doğaya ilişkin desteklerimiz de gündemde ancak ilk etapta yangından zarar gören illerimizde maddi kayba uğrayan öğrencilerimiz ve ailelerine ihtiyaçları olan dokunuşu sağlamaya odaklandık. Kültür Üniversitesi olarak eğitimde fırsat eşitliğinin önemi zor zamanlarda daha fazla ortaya çıkıyor. Burs politikamızla ihtiyacı olan başarılı gençleri desteklemeye devam edeceğiz."