Yangın bölgesindeki vatandaşlar, UMKE ekiplerince muayene ediliyor - Son Dakika
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Yangın bölgesindeki vatandaşlar, UMKE ekiplerince muayene ediliyor

14.07.2022 19:06
Yangın bölgesindeki vatandaşlar, UMKE ekiplerince muayene ediliyor

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki orman yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürerken, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), bölgedeki köyleri dolaşarak vatandaşlara sağlık muayenesi yapıyor.

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki orman yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürerken, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), bölgedeki köyleri dolaşarak vatandaşlara sağlık muayenesi yapıyor.

Datça'da dün başlayan orman yangını, bugün kontrol altına alındı. 300'ü ormanlık alan 400'ü tarım alanı olmak üzere toplam 700 hektar alan zarar gördü. Yangında 4 ev ağır hasarlı olmak üzere, 10 ev zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ederken, Muğla UMKE ekipleri de bölgede çalışmalarına devam ediyor. Yangının başladığı saatten itibaren bölgede olan ekipler, köyleri gezip vatandaşlara sağlık muayenesi hizmeti veriyor. Mesudiye Mahallesi Mezgit mevkisine giden UMKE ekibi, buradaki vatandaşları da muayene etti.

Sürekli olarak bölgede devriye attıklarını belirten UMKE personeli Osman Dinçer, "Yangının çıktığı günden itibaren il sağlık müdürümüzün talimatıyla 24 saat sağlık hizmeti sunuyoruz. Yangının etkilendiği bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini götürme çabasındayız. Yangından etkilenmiş olan vatandaşlarımıza müdahale ettikten sonra gerektiği durumda 112 ekipleriyle hastanelere gönderiyoruz. Bunun dışında da rutin uygulamalarımız var. Vatandaşlarımızın tansiyonlarını, ateşlerini ve oksijen durumlarını ölçüyoruz. Sürekli aracımızla devriye atıp vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.'TÜM GECE DUA ETTİM'Yangın sürerken gece boyunca dua ettiğini söyleyen bölge sakinlerinden Cevriye Demirtaş (88), "Yangından çok korktuk. Arsalarımız yandı. Tüm gece dua ettim. Her yerde duman vardı. Göz gözü görmüyordu. Çok şükür normale döndü. Ekipler de gelip bizi muayene etti. Tansiyonumu da ölçtüler. Var olsunlar" ifadelerini kullandı.

UMKE ekiplerince muayene edilen Mustafa Eralp (71) ise "Geceyi çok sıkıntılı geçirdik. Yangın, rüzgardan bir anda arttı. Çok mücadele edildi ama sonuç alınamadı. Biz de geceyi sahilde geçirdik. Sabahın erken saatlerinde havadan müdahale yeniden başladı ve kontrol altına alındı. Biz de rahat bir nefes aldık. Duman nedeniyle her yer kapanmıştı. UMKE ekipleri de gelip bizi muayene etti. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın bölgesindeki vatandaşlar, UMKE ekiplerince muayene ediliyor - Son Dakika

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