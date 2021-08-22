Yangın bölgesinden mutlu eden görüntüler! Yanan ormanlar küllerinden tekrar doğuyor - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, binlerce dönüm orman alanının kül olduğu Muğla'dan sevindirici haber verdi. Yanan alanları dolaşan İlemin, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla bölgede doğanın canlanmaya başladığını müjdeledi. Yanan maki türlerinin yeni filizler vermeye başladığını, ağaçkakan ve diğer kuş türlerinin ormana döndüğünü belirten Dr. Yasin İlemin yanan kızıl çamların tohumlarının dört bir yana saçıldığını, kök salmak için ilk yağmurları beklediğini vurguladı.

ARAÇLAR SÜRGÜN VERMEYE BAŞLADI

Yangınların üstünden yaklaşık 3 hafta geçtiğini belirten Dr. İlemin, "Hayıt, Sandal başta olmak üzere maki türleri tekrar toprak altından sürgün veriyor ve yeşeriyor" diyerek çektiği fotoğrafları paylaştı.

"TOHUMLAR İLK YAĞMURLARI BEKLİYOR"

İlemin paylaşımında, "Etrafa doğal olarak yayılmış kızılçam tohumları var. İlk yağmurları bekliyorlar sabırsızlıkla. Orman Genel Müdürlüğü çoğu yeri doğal haliyle bırakacak, gerekirse en az müdahale ile ağaçlandıracak. Bakın yanmış orman ve ağaçlara dokunulmadığında neler oluyor! Kızıl sırtlı örümcek kuşu yanmış ormanın ortasında bir ahlata konmuş!" dedi.

"ORMANDAKİ AĞAÇ KAKAN SESLERİ HALA BÖCEK OLDUĞUNUN KANITI"

İlemin sahadaki durumu şu sözlerle anlattı:

"Yanmış ormanın içinden ağaç kakan sesleri geliyor! Bu sesler yangına rağmen kızılçamın kalın kabukları altında hala böcekler olduğuna önemli bir kanıt! Kızılçam yansa bile yangına karşı geliştirdiği kalın kabuklarının altında böcekleri korumuş ve alana kuşları davet ediyor!

"DOĞA KISA ZAMANDA YOLUNU BULUYOR"

Toprak altında kendini korumuş karıncalar yeni delikleri açmış çoktan kış hazırlıklarına başlamış bile! Çalışmalarımız ilgili kamu kurum ve STK'lar ile koordineli olarak devam ediyor. İzleme çalışmaları hayata geçireceğiz. Datça yönünden Marmaris'e gelirken karşıda Marmaris tarafındaki yanık saha karşıma çıktı. Geceleri o nokta alev topu gibiydi. Ancak doğa kısa zamanda yolunu buluyor. Karakulakları merak ediyorsanız durumları gayet iyi! Sadece yaban kedileri biraz kritik, ancak atlatacaklarına inancım tam! Yeter ki biz artık doğayı ıslah etmeyi bırakalım! Devam edersek o bizi mutlaka ıslah eder!"