YANGIN BÖLGESİNE DESTEK İÇİN GÖREVLENDİRİLEN PERSONELLERİ BAŞKAN DEMİRTAŞ KARŞILADI

BAŞKAN DEMİRTAŞ, TÜRK MİLLETİ OLARAK ZOR GÜNLERDE BERABER OLMAYI BAŞARIYORUZ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatlarıyla Antalya- Manavgat yangınına destek olmak için görevlendirilen 3 Arazöz ve 6 kişide oluşan destek ekibi, 8 gün sonra ilçeye dönüş sağladı. Dönüş sağlayan İlkadım ve Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekibini, Başkan Demirtaş eşi Lütfiye Demirtaş'la birlikte Mahmutlu mevkisin de karşıladı.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekibi, 8 gün önce Antalya-Manavgat'ta bölgesinde meydana gelen yangına destek amacıyla yola çıktı. Bölgede belirlenen noktalarda yangının ilerlemesini önlemek adına soğutma ve söndürme çalışmalarıyla gece gündüz mücadele eden 3 Arazöz ve 6 personel alevlerin ilerlemesini engelledi. Bölgedeki yangının kontrol altına alınmasıyla orman yangın söndürme ekibi 8 gün sonra İlkadım ilçesine dönüş sağladı. İlçeye dönüş sağlayan ekipleri karşılayan Başkan Demirtaş, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

"Zor günleri hep birlikte aşacağız"

Ülkemizin bir çok İlinde meydana gelen yangın haberlerini derin üzüntüyle karşıladığını ve hizmet aksayışına engel olmayacak şekilde orman yangınları ile mücadele için tüm imkanları seferber ettiğini tekrardan dile getiren Başkan Demirtaş, " Söndürme mücadelesi devam ederken, biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Türk Milleti olarak, zor günlerde bir ve beraber olmayı her zaman başarıyoruz. Bu zor günlerin yaralarını da hep birlikte el ele vererek saracağımıza inanıyorum. Hiçbir vatandaşımızın bu sıkıntılı süreçten etkilenmemesi en büyük temennimiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza buyursun. Ben bu vesile ile görevlerini layıkla yerine getiren personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum "dedi.