Yangın bölgesine gönüllülerden örnek kampanya - Son Dakika

Eskişehir'de 10 kişilik gönüllü vatandaş tarafından toplanan yardım malzemeleri ile nakdi yardımlar destek Antalya'nın Manavgat ilçesinde ki mağdurlara ulaştırıldı.

Türkiye çapında meydana gelen ve bazı bölgelerde devam eden yangınların yaralarını sarmak için yardımlar her geçen gün büyüyor. Eskişehir'de gönüllü 10 kişi kendi aralarında topladıkları çocuklar gıda ve sağlık malzemeleri, gıda ürünleri, su ve yanık kremleri Manavgat ilçesinin köylerine ulaştırıldı. Bölgede zarar gören özellikle köylü halkın yanında olan yardım sever vatandaşlar, kendi imkanları ile bir buçuk ton içme suyunu bölgeye ulaştırdı. Bebekler için bez ve mamanın yanı sıra, tedavi ilaç ve kremlerde muhtarlar eşliğinde yardıma muhtaç ailelere ulaştırıldı. Bunun yanı sıra toplanan yaklaşık 5 bin liralık maddi destek gerekli aileler belirli ölçülerde dağıtıldı. - ESKİŞEHİR