Yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeşilkent Devlet Hastanesi çamaşırhanesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Devlet Hastanesi bodrum katında bulunan çamaşırhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle birlikte itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etmesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi personel veya hasta etkilenmesi olmazken yangının çıkış sebebi ile alakalı araştırma başlatıldı. - BİLECİK