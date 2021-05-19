Yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Yangın büyümeden söndürüldü
19.05.2021 13:09
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Değirmentepe köy yolu üzerinde yol kenarında başlayan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Değirmentepe köy yolu üzerinde yol kenarında başlayan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Yangın Gölyaka ilçesine bağlı Değirmentepe köyü ile Hacı Süleymanbey köyünü birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre güzergah üzerinde seyir halinde olan bir vatandaş yol kenarında alevleri fark etti. Kendi imkanları ile söndüremeyeceğini anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alevleri ormana sıçramadan kontrol altına alınarak sündürüldü. Yetkililer vatandaşların duyarlılığından teşekkür etti. - DÜZCE
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