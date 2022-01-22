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YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI

22.01.2022 07:20
YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI

ÜSKÜDAR'da 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

ÜSKÜDAR'da 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı. Evde kalan ve ev sahibi ya da kiracı olmadıkları öğrenilen 2 kişi, tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonucu binada hasar meydana geldi.

Burhaniye Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında alevler bir anda tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan ve ev sahibi ya da kiracı olmadıkları öğrenilen 2 kişi içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da çatıda mahsur kalan kişiyi kurtarıldı. Kurtarılan kişinin içeride bir arkadaşının olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, diğer kişiye de ulaşarak dışarı çıkardı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, tedavilerinin ardından polise teslim edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu binada hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Süleyman Şeker yangınla ilgili, "Temmuz'da- Ağustos'ta geliyorlar, 2 - 3 gün kalıyorlar. Arka taraftaki balkonda mangal yapıp, gidiyorlar. Daha sonra uzun bir süre görmüyoruz ev sahibini. İçeriden çıkanın üzerinde battaniye vardı, kim olduğunu göremedik. Battaniye olmasaydı tanırdık. Battaniye olduğu için tanıyamadık. İçeridekilerin kim olduğu belli değil. Yandakiler bizim komşumuz ama oradakileri tanımıyoruz. Belediye 3-4 defa ağaçları kesmek için geldi. Sahibi olmadan kesemeyiz diyerek geri gittiler. Sahibi de yurt dışında" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI
YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI
YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI
YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI
YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI
YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI
YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI
YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI
YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI
YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI

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İtfaiye, kiracı, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YANGIN ÇIKAN 2 KATLI BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
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