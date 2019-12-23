Yangın çıkan apartmanda bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangın çıkan apartmanda bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Yangın çıkan apartmanda bir kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bir kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bir kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Hızal Sokak'ta 4 katlı apartmanın zemin katında Hasan Karacan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi.

Kimsenin olmadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekibinin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen binada oturan bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın çıkan apartmanda bir kişi dumandan etkilendi

Derince, Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:41 Kaynak: AA
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