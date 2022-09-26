YANAN APARTMANDA MAHSUR KALAN 2 KARDEŞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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YANAN APARTMANDA MAHSUR KALAN 2 KARDEŞİ İTFAİYE KURTARDI

26.09.2022 16:40

BOLU'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın sebebiyle apartman duman içinde kaldı.

BOLU'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın sebebiyle apartman duman içinde kaldı. Binanın 5'inci katında mahsur kalan 2 kardeş, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sümer Mahallesi Palmiye Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Sevim Çidemlioğlu'na ait dairenin çocuk odasında, öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Çidemlioğlu, evden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar dumanlar bütün apartmanı sardı. Apartmandakiler dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı. Binanın 5'inci katındaki bir dairede ise mahsur kalan ağabey ve kardeşi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Büyük korku yaşadığı için ağlayan çocuklardan biri itfaiye personeline sarıldı. İtfaiye personeli de çocuğun başını ve yanaklarını okşayıp teselli etti. Dumandan etkilenen ve ilk müdahalesi yapılan ağabey ve kardeşin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıktığı kattaki dairelerde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Sümer Mahallesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YANAN APARTMANDA MAHSUR KALAN 2 KARDEŞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: YANAN APARTMANDA MAHSUR KALAN 2 KARDEŞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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