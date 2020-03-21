Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
6 saat önce
Bolu'da 5 katlı apartmanın garajında çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bolu'da 5 katlı apartmanın garajında çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın garajında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden bina sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.
Yoğun duman yüzünden binanın üçüncü katında mahsur kalan yaşlı kadın ile 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Mahsur kalan 3 kişi merdivenli ve sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.
Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:15 Kaynak: AA
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