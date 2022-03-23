Yangın çıkan apartmanın balkonunda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti - Son Dakika
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Yangın çıkan apartmanın balkonunda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti

23.03.2022 11:05
Yangın çıkan apartmanın balkonunda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti

Antalya'da bir apartmanın odun deposunda çıkan yangında yoğun dumandan dolayı evin 1. kat balkonunda ailesiyle birlikte mahsur kalan 10 yaşlarındaki çocuk, ellerini açıp ağlayarak dua etti.

Antalya'da bir apartmanın odun deposunda çıkan yangında yoğun dumandan dolayı evin 1. kat balkonunda ailesiyle birlikte mahsur kalan 10 yaşlarındaki çocuk, ellerini açıp ağlayarak dua etti. Çocuk, itfaiye erinin, "Yangın söndü ufaklık. Korkma" sözleriyle teskin edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Bazı apartman sakinleri evlerinden çıkıp sokağa indi. Çok geçmeden dumanlar apartmanın bir ve ikinci katına da ulaştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, odunluk olarak kullanılan depodaki yangına müdahale etmeye başladı.

Evinin kapısını açık bıraktı, penceresinden dumanı görünce yandı sandı

Bir diğer dairede oturan bir kadın ise, evinin pencerelerinden duman çıktığını görünce, alevlerin evine sıçradığını zannetti. İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonrası, kadının yangın anında kapıyı açık bırakıp apartmandan dışarıya çıktığı ve bu yüzden evine dumanların girdiği ortaya çıktı.

Ellerini açıp dua etti

Bu sırada yoğun dumandan dolayı ailesiyle birlikte balkona çıkan 10 yaşlarındaki bir çocuk, yangını görünce tedirgin oldu. Balkonda mahsur kalan çocuğun, ellerini açıp dua ettiği görülürken, kısa süre sonra alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Tedirginliği devam eden ufaklığı fark eden itfaiye eri Zişan Tanık, 'Yangın söndü ufaklık. Korkma tamam mı' sözleriyle teselli etti.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. - ANTALYA

Yangın çıkan apartmanın balkonunda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti
Yangın çıkan apartmanın balkonunda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti
Yangın çıkan apartmanın balkonunda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti
Yangın çıkan apartmanın balkonunda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti
Yangın çıkan apartmanın balkonunda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti

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İtfaiye, Yangın, Çocuk, dua, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangın çıkan apartmanın balkonunda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangın çıkan apartmanın balkonunda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti - Son Dakika
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