Yangın Çıkan Araçta Hasar Oluştu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan bir araçta hasar meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan bir araçta hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta Zübeyir Çakır'a ait 55 FF 879 plakalı kamyonet, çalışmayınca bir süre itildi.



Bir süre sonra çalışan kamyonet, aniden alev aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

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