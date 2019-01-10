Son Dakika Haberleri: Yangın Çıkan Araçta Hasar Oluştu

Yangın Çıkan Araçta Hasar Oluştu

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan bir araçta hasar meydana geldi.

Yangın Çıkan Araçta Hasar Oluştu, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan bir araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta Zübeyir Çakır'a ait 55 FF 879 plakalı kamyonet, çalışmayınca bir süre itildi.

Bir süre sonra çalışan kamyonet, aniden alev aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:08 Kaynak: AA

Çarşamba İlçesi, Samsun, Güncel
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