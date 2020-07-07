Yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiyeciler kurtardı

Yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiyeciler kurtardıANKARA'da, apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın nedeniyle üst katta mahsur kalan anne ve 2 çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiyeciler kurtardı

Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek can verdi

ANKARA'da, apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın nedeniyle üst katta mahsur kalan anne ve 2 çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevler ise kısa sürede büyüdü. Evi tamamen saran alevler nedeniyle üst katta oturan anne ve 2 çocuğu, mahsur kaldı. Alt katlarda oturanlar ise dışarı çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak, evde mahsur kalan anne ve çocuklarını pencereden aldı. Dumandan etkilenen anne, ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocuklarına ise olay yerinde bulunan diğer ambulansta sağlık görevlilerince müdahale edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiyecilerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Haber verilmesi üzerine gelen yanan evin sahibi, büyük üzüntü yaşarken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yenimahalle, İtfaiye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:08 Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
00:18
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
23:49
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
19:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 00:25:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]