Yangın çıkan binada vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangın çıkan binada vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika

Yangın çıkan binada vatandaşlar mahsur kaldı

1 saat önce

Zeytinburnu'nda sekiz katlı bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panolarından çıkan yangında bina sakinleri mahsur kaldı.

Yangın çıkan binada vatandaşlar mahsur kaldı, System.String[]

Zeytinburnu'nda sekiz katlı bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panolarından çıkan yangında bina sakinleri mahsur kaldı.


Yangın saat 01.00'da Zeytinburnu İlçesi Seyit Nizam Mahallesi Yeni Çiftlik Yolu Sokak üzerinde bulunan sekiz katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın girişinde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Kablolardan dumanların geldiğini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kablolardan çıkan duman kısa süre içinde binanın tamamını sardı. Olay yerine gelen ekipler dumandan etkilenen ve mahsur kalan bina sakinlerini tahliye etti.


Apartman çıkan bina sakinlerinin arasında bebeklerin ve çocuklarında olduğu görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini bulmak için ekipler çalışma başlattı. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Çiftlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Vatandaşa açık açık soruldu: Sizce İdlib'deki saldırıyı kim gerçekleştirdi?
İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı Suudi Arabistan'ın koronavirüsten dolayı umreyi yasaklamasından sonra Kabe boş kaldı Fatih'te bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 03:51:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangın çıkan binada vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]