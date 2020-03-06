Yangın çıkan binada vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda sekiz katlı bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panolarından çıkan yangında bina sakinleri mahsur kaldı.



Yangın saat 01.00'da Zeytinburnu İlçesi Seyit Nizam Mahallesi Yeni Çiftlik Yolu Sokak üzerinde bulunan sekiz katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın girişinde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.



Kablolardan dumanların geldiğini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kablolardan çıkan duman kısa süre içinde binanın tamamını sardı. Olay yerine gelen ekipler dumandan etkilenen ve mahsur kalan bina sakinlerini tahliye etti.



Apartman çıkan bina sakinlerinin arasında bebeklerin ve çocuklarında olduğu görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini bulmak için ekipler çalışma başlattı. - İSTANBUL