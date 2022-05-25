YANGIN ÇIKAN DAİRE, KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika
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YANGIN ÇIKAN DAİRE, KULLANILAMAZ HALE GELDİ

25.05.2022 21:55

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 4 katlı apartmanın son katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 4 katlı apartmanın son katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Sinem Sokak'ta, 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

YANGIN ÇIKAN DAİRE, KULLANILAMAZ HALE GELDİ
YANGIN ÇIKAN DAİRE, KULLANILAMAZ HALE GELDİ
YANGIN ÇIKAN DAİRE, KULLANILAMAZ HALE GELDİ
YANGIN ÇIKAN DAİRE, KULLANILAMAZ HALE GELDİ
YANGIN ÇIKAN DAİRE, KULLANILAMAZ HALE GELDİ
YANGIN ÇIKAN DAİRE, KULLANILAMAZ HALE GELDİ
YANGIN ÇIKAN DAİRE, KULLANILAMAZ HALE GELDİ
YANGIN ÇIKAN DAİRE, KULLANILAMAZ HALE GELDİ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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