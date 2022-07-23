Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 'ndeki bir sitedeki 10 katlı apartmanın 3'üncü katında, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, apartmandakileri uyarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Apartmandakiler güvenlik amacıyla evlerini boşaltırken, adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 3 arazözle müdahale etti. Merdivenli araçla evin bulunduğu kata ulaşan itfaiye erleri, tazyikli su sıkarak, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Boş olduğu belirlenen dairede zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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