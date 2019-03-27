Son Dakika Haberleri: Yangın Çıkan Dairedeki Kediyi İtfaiye Kurtardı

Yangın Çıkan Dairedeki Kediyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

GÜNGÖREN'de 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın Çıkan Dairedeki Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
GÜNGÖREN'de 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dairede bulunan kediyi son anda kurtardı. Güngören Haznedar Mahallesi, Sakarya Sokak'ta 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede gece saat 00: 30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini görünce korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 

 

KEDİYİ İTFAİYE EKİPERİ KURTARDI 

Bu sırada yangın çıkan dairede oturan ve ismi öğrenilemeyen İran uyruklu bir kadın da dışarı çıkarak ekiplerin çalışmasını izledi. Olay yerindeki sağlık görevlileri daire sahibi kadının üşümemesi için üzerinde ki ceketini verdi. Daire sahibi kadın itfaiye ekiplerine içeride 2  kedisinin kaldığını söyledi. Ekipler hemen daireye girerek kedileri aramaya başladı. Dairede bulunan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından alınarak sahibine teslim edildi. Diğer kedi ise dairede yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:20 Kaynak: DHA

Güngören, İtfaiye, Güncel
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