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Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi - Son Dakika

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

16.01.2022 16:27
Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Antalya'da yangın çıkan dairenin alt katında oturan vatandaşın, balkondan ayet tutarak itfaiyecilere dua okuması, büyük alkış aldı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, adını açıklamak istemeyen kadın "Bu çerçeveyi daha önceki yangınlara da tuttum. Benim inancım, etkili olduğu yönünde. Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi, 15 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yangın çıktı. Daireden duman geldiğini gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, içinde kimsenin olmadığı eve kapısını açarak girip, yangına müdahale etti.

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

ELİNDEKİ AYETİ, ALEVLERE DOĞRU TUTTU

Mahalleli alevleri izlerken, yanan evin alt katındaki dairenin penceresinden çıkan bir kadın, elinde tuttuğu ayet yazılı çerçeveyi alevlerin yükseldiği noktaya doğru tutup, dua etti. Yangın, itfaiye ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

"DAHA ÖNCE İŞE YARADI"

Daha sonra gazetecilere içinde ayet yazılı çerçeveyi gösteren ve adının açıklanmasını istemeyen kadın "Bu çerçeveyi daha önceki yangınlara da tuttum. Benim inancım, etkili olduğu yönünde. Kendime göre yangının hafiflediğini hissettim. Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım. Çok panik oldum ve korktuğum için pencereden duayı gösterdim" dedi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi - Son Dakika
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