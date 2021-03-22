Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı - Son Dakika

Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı

22.03.2021 16:20
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı, System.String[]

- Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı Demir saçlarla örülü depoda çıkan yangını itfaiye erleri kilit üstüne kilit açarak söndürebildi İtfaiye ekipleri önce dar sokaklarda parklar yüzünden ilerleyemedi, demir saçlı deponun kilitlerini ve saçlarını...

- Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı

Demir saçlarla örülü depoda çıkan yangını itfaiye erleri kilit üstüne kilit açarak söndürebildi

İtfaiye ekipleri önce dar sokaklarda parklar yüzünden ilerleyemedi, demir saçlı deponun kilitlerini ve saçlarını keserek içeriye girebildi

Dar sokaklara yapılan araç parkları mahalle muhtarı ile vatandaşların tepkisini çekti

ANTALYA - Antalya'nın dar sokaklarıyla bilinen mahalledeki depo yangınında itfaiye erleri alevlere ulaşmak için adeta kilit üstüne kilit açtı. Dar sokaklardan zorlukla ilerleyen ekipler, etrafı demir saçlarla örülmüş deponun kilitli kapılarını çelik makas ve motorlu testereyle keserek yangını söndürebildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 431 sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın zemin katındaki depodan çıkan dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından itfaiye ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi. Dar sokaklarıyla bilinen Balbey mahallesinde itfaiye araçları düzensiz parklar yüzünden ilerlemekte güçlük çekti. Araçların kaldırılmasıyla yangın yerine ulaşan ekipler, bu sefer yangının bulunduğu etrafı demir saçlarla örülmüş depoya ulaşabilmek için dış cephedeki kilitli kapıyı makas yardımıyla kesti. Ardından binanın bahçesine giren itfaiye erleri, motorlu testereyle demir saçları keserek yangına müdahale etti.

İçerisinde atıl malzemelerin bulunduğu depodaki yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

"5 dakika işim var deyip gidiyorlar"

Balbey Mahalle muhtarı Abdullah Uyaroğlu, mahallede yangın eksik olmadığını belirterek, "Kullanılmayan metruk evlere bağımlı bağımsız bir sürü kişiler girip çıkıyor. Tarihi dar ara sokaklar açık hava otoparkı gibi. Buralara koymayın, yangın var itfaiye geçemiyor, ambulans hastayı almaya gelemiyor' diyorsun. '5 dakika işim var deyip' bırakıp gidiyor. Her tarafı demir saçlarla örülmüş, sahibi kim belli değil. Etrafta yaşayanlar var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dar sokaklardaki otomobil parklar, çevredeki vatandaşların tepkisine yol açtı. O anlarsa yine vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı
Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı

Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı - Son Dakika


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