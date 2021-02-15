Yangın çıkan ev tamamen yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yangın çıkan ev tamamen yandı

15.02.2021 13:56
Yangın çıkan ev tamamen yandı

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde yangın çıkan ev, yoğun kar yağışı nedeniyle itfaiye ekipleri ulaşamayınca, tamamen yandı.

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde yangın çıkan ev, yoğun kar yağışı nedeniyle itfaiye ekipleri ulaşamayınca, tamamen yandı.

Karapürçek ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde Beşir Hıraç'a ait evde elektrikler kar yağışı nedeniyle kesik olduğu sırada saat 10.30 civarı yangın çıktı. Bu sırada hayvanlarıyla ilgilenen Beşir Hıraç, durumu fark edip, itfaiyeye haber verdi. Yoğun kar nedeniyle itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşamayınca ev tamamen yandı. Ev sahibi Hıraç, çaresizce evinin yanışını izledi.İlk belirlemelere göre sobadan kaynaklandığı belirtilen yanının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.


Yangın çıkan ev tamamen yandı
Yangın çıkan ev tamamen yandı
Yangın çıkan ev tamamen yandı
YORUMLAR
500
Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Yangında ağır yaralanan kağıt toplayıcısı gençten acı haber Yangında ağır yaralanan kağıt toplayıcısı gençten acı haber Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı Bursa'da para için ormanı yakıyorlardı
Kaynak: DHA

Karapürçek, İtfaiye, Yangın, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın çıkan ev tamamen yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:06 Premier Lig devi Tottenham'ın antrenman tesislerinde sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
15:00 Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar
14:59 Sunucu Alp Kırşan, Survivor kariyerine neden son verdiğini anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım
14:54 Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak
14:52 Bakan Hulusi Akar, Yunan parlamentere "Sen kavga etmek istiyorsun" sözlerinin perde arkasını anlattı
14:18 AB Komisyonu, Gürcistan'ı es geçti!
14:15 İlk servis İmamoğlu'ndan! İBB'nin ucuz fiyata yemek vereceği lokantanın açılışı resmen yapıldı
14:12 Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır
14:10 Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar
14:10 Selin Ciğerci bikinili videosunu paylaştı, eşi Gökhan Çıra'dan yorum geldi: Saçından ayağına kadar benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 15:11:39. #1.12#
SON DAKİKA: Yangın çıkan ev tamamen yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement