Yangın çıkan evde anne ve 3 çocuğu öldü - Son Dakika
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Yangın çıkan evde anne ve 3 çocuğu öldü

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yangın çıkan evde anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yangın çıkan evde anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayalar Mahallesi'nde özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Yunus Tur'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, dumandan etkilenen Nisan Tur ile çocukları Lorin (8), Güle (5) ile 6 aylık Miran, Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve çocukları burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gece görevde olması nedeniyle evde bulunmayan, eşinin ve çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen baba Yunus Tur ise sinir krizi geçirdi.

Yangın çıkan evde anne ve 3 çocuğu öldü

Mazıdağı, Mardin, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:03 Kaynak: AA
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