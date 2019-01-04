Son Dakika Haberleri: Yangın Çıkan Evde Mahsur Kalan Anne ve Çocukları Kurtarıldı

Yangın Çıkan Evde Mahsur Kalan Anne ve Çocukları Kurtarıldı

24 dakika önce

Kahramanmaraş'ta yangın çıkan evlerinde mahsur kalıp dumandan etkilenen Suriye uyruklu anne ve 3 çocuğu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta yangın çıkan evlerinde mahsur kalıp dumandan etkilenen Suriye uyruklu anne ve 3 çocuğu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi 44008 Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, içeride mahsur kalan ve isimleri öğrenilemeyen Suriyeli kadın ile 3 çocuğunu tahliye etti.

Dumandan etkilenen 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürüldü.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan anne ve çocuklarının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:39 Kaynak: AA

Suriye, Kahramanmaraş, Anne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Canlı Yayında Cesetlerin Yerini Söyleyince Polis Harekete Geçti İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak

Trump'ın İran'la İlgili Açıklaması İsrail'de Şaşkınlıkla Karşılandı: Şoktayız 1 Yıldır Kayıp Olan Kızına, Canlı Yayında Kavuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 03:03:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangın Çıkan Evde Mahsur Kalan Anne ve Çocukları Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]