Yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve down sendromlu kızı kurtarıldı - Son Dakika

Bu arada, olay sırasında evde bulunmayan Osman Gökkaya'nın ise bahçeye çalışmaya gittiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle mahsur kalan anne Fatma ve down sendromlu kızı Beyhan Gökkaya, çevredekiler tarafından evden çıkarıldı.

Osman Gökkaya'ya ait Merkez Onikişubat ilçesi kırsalındaki Yenidemir Mahallesi Süller Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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