Yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve down sendromlu kızı kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve down sendromlu kızı kurtarıldı - Son Dakika

Yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve down sendromlu kızı kurtarıldı

14 dakika önce

Kahramanmaraş'ta, yangın çıkan evde mahsur kalıp dumandan etkilenen anne ve down sendromlu kızı hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta, yangın çıkan evde mahsur kalıp dumandan etkilenen anne ve down sendromlu kızı hastaneye kaldırıldı.

Osman Gökkaya'ya ait Merkez Onikişubat ilçesi kırsalındaki Yenidemir Mahallesi Süller Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangın nedeniyle mahsur kalan anne Fatma ve down sendromlu kızı Beyhan Gökkaya, çevredekiler tarafından evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen anne ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, olay sırasında evde bulunmayan Osman Gökkaya'nın ise bahçeye çalışmaya gittiği öğrenildi.

Yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve down sendromlu kızı kurtarıldı

Kahramanmaraş, Gökkaya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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