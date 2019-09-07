Son Dakika Haberleri: Yangın çıkan evde öldürülmüş olarak bulundu
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Yangın çıkan evde öldürülmüş olarak bulundu

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, yalnız yaşayan Bayram Ünlü, evinde çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekipleri tarafından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

Yangın çıkan evde öldürülmüş olarak bulundu, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, yalnız yaşayan Bayram Ünlü, evinde çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekipleri tarafından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, saat 05.30 sıralarında, Selçuk Mahallesi 668 Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın giriş katında, Bayram Ünlü'nün tek başına yaşadığı evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler, Ünlü'yü, evin salonundaki kanepede hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklandığı saptanan Bayram Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayram Ünlü'nün cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, Ünlü'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İtfaiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:53 Kaynak: DHA
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