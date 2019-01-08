Son Dakika Haberleri: Yangın Çıkan Evde Yalnız Olan 3 Çocuk Ölümden Döndü

Yangın Çıkan Evde Yalnız Olan 3 Çocuk Ölümden Döndü

1 saat önce

Yangın çıkan evde yalnız olan 3 çocuk ölümden döndü Yaşları 4 - 7 ve 10 olan kardeşler evde tek başınayken yangın çıktı Evde yalnız bırakılan çocuklar çıkan yangında komşular tarafından kurtarıldıISPARTA - Isparta'da, yaşları 4-7 ve 10 olan 3 kardeşin evde yalnız olduğu dakikalarda çıkan...

Yangın çıkan evde yalnız olan 3 çocuk ölümden döndü
Yaşları 4 - 7 ve 10 olan kardeşler evde tek başınayken yangın çıktı
Evde yalnız bırakılan çocuklar çıkan yangında komşular tarafından kurtarıldı

ISPARTA - Isparta'da, yaşları 4-7 ve 10 olan 3 kardeşin evde yalnız olduğu dakikalarda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangında dumandan etkilendikleri belirtilen 3 kardeş, ev sahibi ve komşuların yardımıyla evden çıkarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Yangın anında çocukların anne ve babalarının evde olmadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 17.30 sıralarında Bağlar Mahallesi 2227. Sokak'taki bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi.
İddiaya göre, babaları işte, anneleri de pazarda oldu öne sürülen 4 yaşındaki İclal, 7 yaşındaki İbrahim ve 10 yaşındaki Musa Koç'un evde yalnız olduğu dakikalarda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Çıkan yangında oturma odasında yalnız olduğu öğrenilen biri kız 3 kardeş dumandan etkilendi.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediye İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis Ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen kardeşlere müdahale etti, itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışması yaptı.
İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekibin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ilk müdahaleleri yapılan çocuklar ise tedbiren sevk edildikleri Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Yangın sonucu evin oturma odasının kullanılamaz hale geldiği orta çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:24 Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ukrayna'da 2 Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili İfade Veren Tanık: Çığlık Sesleri Duydum Çarptığı Genci Ölüme Terk Eden CHP'li Başkan, 35 Gün Sonra Yakalanıp Tutuklandı

Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor Son Dakika! Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:10:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangın Çıkan Evde Yalnız Olan 3 Çocuk Ölümden Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]