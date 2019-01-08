Yangın çıkan evde yalnız olan 3 çocuk ölümden döndü
Yaşları 4 - 7 ve 10 olan kardeşler evde tek başınayken yangın çıktı
Evde yalnız bırakılan çocuklar çıkan yangında komşular tarafından kurtarıldı
ISPARTA - Isparta
'da, yaşları 4-7 ve 10 olan 3 kardeşin evde yalnız olduğu dakikalarda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangında dumandan etkilendikleri belirtilen 3 kardeş, ev sahibi ve komşuların yardımıyla evden çıkarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Yangın anında çocukların anne ve babalarının evde olmadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 17.30 sıralarında Bağlar Mahallesi
2227. Sokak'taki bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi.
İddiaya göre, babaları işte, anneleri de pazarda oldu öne sürülen 4 yaşındaki İclal, 7 yaşındaki İbrahim ve 10 yaşındaki Musa Koç
'un evde yalnız olduğu dakikalarda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Çıkan yangında oturma odasında yalnız olduğu öğrenilen biri kız 3 kardeş dumandan etkilendi.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediye İtfaiye
Müdürlüğü, 112 Acil Servis
Ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen kardeşlere müdahale etti, itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışması yaptı.
İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekibin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ilk müdahaleleri yapılan çocuklar ise tedbiren sevk edildikleri Isparta Şehir Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Yangın sonucu evin oturma odasının kullanılamaz hale geldiği orta çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.