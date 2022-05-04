YANGIN ÇIKAN EVDEKİ 2 ÇOCUĞU, KOMŞULAR KURTARDI - Son Dakika
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YANGIN ÇIKAN EVDEKİ 2 ÇOCUĞU, KOMŞULAR KURTARDI

04.05.2022 17:25

ANTALYA'da, 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuğun olduğu evde yangın çıktı.

ANTALYA'da, 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuğun olduğu evde yangın çıktı. Dumanlar arasında kalan çocukları, komşular evden çıkardı. İş dönüşü evinden dumanlar yükseldiğini gören anneleri gözyaşı dökerken, çocukları ise hastaneye götürüldü.

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı evin 1'inci katındaki dairede, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında, evdeki Muhammet (3) ve Mustafa (5) Sasullu'yu komşuları dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 2 çocuk, sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada işten dönen anne Ümit Sasullu ve anneanne Vahide D. ise dumanları görünce gözyaşı döktü. Çocuklar ambulansa alınırken, anneanneleri baygınlık geçirdi.

Ümit Sasullu, "Evden çıkan dumanları görünce ne yapacağımı şaşırdım. Tek düşündüğüm çocuklarımdı. Onları da komşularım kurtarmış" dedi.

YANGIN ÇIKAN EVDEKİ 2 ÇOCUĞU, KOMŞULAR KURTARDI
YANGIN ÇIKAN EVDEKİ 2 ÇOCUĞU, KOMŞULAR KURTARDI
YANGIN ÇIKAN EVDEKİ 2 ÇOCUĞU, KOMŞULAR KURTARDI
YANGIN ÇIKAN EVDEKİ 2 ÇOCUĞU, KOMŞULAR KURTARDI
YANGIN ÇIKAN EVDEKİ 2 ÇOCUĞU, KOMŞULAR KURTARDI
YANGIN ÇIKAN EVDEKİ 2 ÇOCUĞU, KOMŞULAR KURTARDI
YANGIN ÇIKAN EVDEKİ 2 ÇOCUĞU, KOMŞULAR KURTARDI
YANGIN ÇIKAN EVDEKİ 2 ÇOCUĞU, KOMŞULAR KURTARDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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