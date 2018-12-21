Yangın Çıkan Evdeki 3 Yaşındaki Çocuk Öldü
3 saat önce
Tokat'ta bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Tokat
'ta bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaleardı Mahallesi Dikmenler Caddesi'nde Serdar Süsoy'a ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri, 3 yaşındaki Yağız Efe Süsoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yangın sırasında küçük çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:46 Kaynak: AA
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