Yangın çıkan evdeki köpekler kalp masajıyla kurtarıldı - Son Dakika

Köpeğe kalp masajı yapılması

Diğer köpeğin evden çıkarılması

Kalp masajı yapılması ve oksijen tüpü desteği MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yangın çıkan evdeki 2 köpek ekiplerin kalp masajı ve oksijen tüpü desteği ile kurtarıldı.