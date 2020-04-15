Yangın çıkan evdeki köpekler kalp masajıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Yangın çıkan evdeki köpekler kalp masajıyla kurtarıldı
6 saat önce
Köpeğe kalp masajı yapılması Diğer köpeğin evden çıkarılması Kalp masajı yapılması ve oksijen tüpü desteği MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yangın çıkan evdeki 2 köpek ekiplerin kalp masajı ve oksijen tüpü desteği ile kurtarıldı.
Köpeğe kalp masajı yapılması
Diğer köpeğin evden çıkarılması
Kalp masajı yapılması ve oksijen tüpü desteği MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yangın çıkan evdeki 2 köpek ekiplerin kalp masajı ve oksijen tüpü desteği ile kurtarıldı.
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15.04.2020 16:41:22. #1.13#
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