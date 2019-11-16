Yangın çıkan evin önündeki korkan kediyi kucaklayarak sevdi

DÜZCE'de, Tahsin Yılmaz'a ait 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalle sakini Yasemin Yılmaz evin önünde bulunan korktuğuna inandığı bir kediyi kucağına alarak sevdi.

Olay akşam saatlerinde Karaca Mahallesi Mısır Sokak'ta meydana geldi. Tahsin Yılmaz'a ait olan 2 katlı evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada mahalle sakinlerinden Yasemin Yılmaz kapı önünde bekleyen ve koktuğuna inandığı kediyi aldı. Kediyi kucaklayan Yasemin Yılmaz uzun süre kucağından indirmediği kediyi dakikalarca sevdi. Yasemin Yılmaz, 'Kedi korktuğu ve yangından zarar görmesin diye aldım.' dedi.Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.