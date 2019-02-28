Son Dakika Haberleri: Yangın Çıkan Evlerinden Kedileriyle Kurtarıldılar

Yangın Çıkan Evlerinden Kedileriyle Kurtarıldılar

1 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 katlı evde, elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangın Çıkan Evlerinden Kedileriyle Kurtarıldılar, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 katlı evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin sardığı evden 3 kişi ile 3 kediyi itfaiye görevlileri çıkarırken, 1 kediyi de mahalleli kurtardı. 

Bayraklı'ya bağlı Fuat Edip Baksi Mahallesi 1651 Sokak'taki 2 katlı evde, sabah saatlerinde, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Söndürme çalışmalarına başlayan itfaiye görevlileri, evdeki Leman Marmara, Ayfer ve Aşkın Orbay ile 3 kediyi kurtardı. Evde kalan 4'üncü kediyi ise mahalleli dışarı çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yangın sırasında evde bulunanların sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Üşümemeleri için battaniye verilen daire sakinleri, itfaiye ekibinin çalışmalarını izledi. Evdeki yangın ise söndürüldü.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:26 Kaynak: DHA

İtfaiye, Bayraklı, İzmir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trenin Önüne Atlayan Liseli Ayça'dan Sokak Hayvanları Vasiyeti (2) Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var

Yalnız Yaşayan Kadını Yangından Kedisi Kurtardı İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 16:49:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangın Çıkan Evlerinden Kedileriyle Kurtarıldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]