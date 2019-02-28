Yangın Çıkan Evlerinden Kedileriyle Kurtarıldılar

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Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı