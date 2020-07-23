Yangın çıkan fabrikada çalışmalar normale döndü - Son Dakika

Yangın çıkan fabrikada çalışmalar normale döndü

Kastamonu'da İhsangazi karayolu üzerinde ağaç işleri yapan sunta fabrikasında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Kastamonu'da İhsangazi karayolu üzerinde ağaç işleri yapan sunta fabrikasında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle fabrikada çalışmalar normale döndü. Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde ağaç işleri yapan fabrikada sabah saatlerinde kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Fabrikadan yapılan bilgilendirmede, "Bugün sabah saatlerinde kazan bölümünde meydana gelen yangın olayının ardından derhal tüm güvenlik önlemleri alınarak söndürme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. Fabrikada hayat olağan akışına dönmüştür. Fabrikamız rutin çalışmalarını kaldığı yerden sürdürmektedir, kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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