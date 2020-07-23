Yangın çıkan fabrikada çalışmalar normale döndü - Son Dakika

Yangın çıkan fabrikada çalışmalar normale döndü

Yangın çıkan fabrikada çalışmalar normale döndü Kastamonu'da İhsangazi karayolu üzerinde ağaç işleri yapan sunta fabrikasında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Yangın çıkan fabrikada çalışmalar normale döndü KASTAMONU - Kastamonu'da İhsangazi karayolu üzerinde ağaç işleri yapan sunta fabrikasında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle fabrikada çalışmalar normale döndü. Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde ağaç işleri yapan fabrikada sabah saatlerinde kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle birlikte fabrikada çalışmalar normale döndü. Fabrikadan yapılan bilgilendirmede, "Bugün sabah saatlerinde kazan bölümünde meydana gelen yangın olayının ardından derhal tüm güvenlik önlemleri alınarak söndürme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. Fabrikada hayat olağan akışına dönmüştür. Fabrikamız rutin çalışmalarını kaldığı yerden sürdürmektedir, kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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