Yangın çıkan metruk bina kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki katlı ahşap metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tuzpazarı Mahallesi Abdal Çıkmazı'ndaki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlerin sıçrama ihtimaline karşı bitişikteki binalarda yaşayanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Alevler nedeniyle iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.