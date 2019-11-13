Yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir minibüste çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:42 Kaynak: AA
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir minibüste çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Harman Mahallesi Dirlik 1 Sokak'ta park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada aracın bulunduğu yerin yakınlarındaki inşaatta çalışan minibüsün sahibi Metin Ç. ile vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
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