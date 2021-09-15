MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, motor yatta çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yatta bulunan 4 kişi ise bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göcek açıklarında 20 metre uzunluğundaki motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yatta bulunan 4 kişi yaptı. Alevler kontrol altına alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek yattaki 4 kişiyi kurtardı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-5 botunda görevli personelin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Hasar oluşan motor yat, Göcek'teki bir marinaya çekildi. Yangının çıkış nedeninin belinrlenmesi için çalışma başlatıldı.