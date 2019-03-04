Yangın Çıkan Pansiyon Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da, Dereceören Köyü'nde bulunan 3 katlı pansiyonda çıkan yangından, pansiyonun bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da, Dereceören Köyü'nde bulunan 3 katlı pansiyonda çıkan yangından, pansiyonun bir bölümü kullanılamaz hale geldi.



Yangın, 09.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan Dereceören köyü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit Koçyiğite ait 3 katlı pansiyonun bitişiğinde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle pansiyona sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören pansiyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ekiplerin, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında, 3 katlı pansiyonun bir bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

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