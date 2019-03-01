Yangın Çıkan Tırdaki Kimyasal Madde Tübitak'ta İncelenecek

Bilecik'te dün bir fabrikada kimyasal madde yüklü tırın dorsesinde çıkan yangında, alev alan maddenin tehlike sınıfının belirlenmesi amacıyla numunelerinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) gönderildiği bildirildi.

Bilecik'te dün bir fabrikada kimyasal madde yüklü tırın dorsesinde çıkan yangında, alev alan maddenin tehlike sınıfının belirlenmesi amacıyla numunelerinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) gönderildiği bildirildi.



Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firmaya ham madde getiren tırdaki malzemenin yandığı bilgisinin alınması üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık görevlilerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.



Yanan maddenin tehlike sınıfının belirlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce numunelerinin alınarak TÜBİTAK'a gönderildiği duyurulan açıklamada, "İşletmede, çalışanlara kapalı devre solunum seti verilerek, iş makineleri ile araç üzerindeki yanmayan malzeme boşaltılarak, yanan malzemenin üzeri boğma yöntemiyle oksijenle teması kesilerek soğumaya bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.



Dumandan etkilenen bir itfaiye personeli ve 5 işletme çalışanının Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı hatırlatılan açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Eren Erdem 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi

"Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı

Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak